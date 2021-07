Olimpiadi: Fioravanti (surf), 'felicissimo di aver vinto la mia prima heat ai Giochi, sono carico'

25 luglio 2021 a

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Questa mattina non ho iniziato benissimo però ero carico, ma non ho trovato le onde giuste. So che il livello lo avevo e quindi mi sono concentrato per scegliere le onde migliori e oggi pomeriggi ho spaccato. Sono felicissimo di aver vinto la mia prima heat della storia alle Olimpiadi e il percorso continua". E' la gioia espressa dall'azzurro Leonardo Fioravanti, dopo essere passato agli ottavi di finale nel surf a Giochi di Tokyo 2020. L'azzurro dopo la prima prova dove ha chiuso terzo è andato ai ripescaggi ad ha vinto la sua batteria. "Sono carichissimo e mi sento che sto surfando molto bene, domani mi sento sarà una bella giornata", ha aggiunto Fioravanti che domani negli ottavi affronterà il peruviano Lucca Messias. "E' una cosa bellissima il tifo che mi stanno facendo tutti in Italia, è un onore rappresentare il mio paese nelle prime Olimpiadi del surf e spero di portarle fino alla fine", ha concluso il surfista romano.