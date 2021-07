25 luglio 2021 a

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Un dolore le immagini dalla Sardegna, l'Oristanese divorato dalle fiamme, le famiglie sfollate. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a quanti in queste ore lavorano senza sosta per fermare gli incendi. Tutta l'Italia ha il cuore in Sardegna, e quelle famiglie non saranno lasciate sole". Lo scrive su Facebook la ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti.