Olimpiadi: Azzi (pres. Federscherma), 'siamo competitivi ma abbiamo raccolto poco'**

25 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuto perchè siamo stati presenti in tre finali su quattro e una medaglia sola dispiace. Peccato per Alice che ci è andata veramente vicina. Nel match per il terzo posto secondo me c'è stato un grosso errore arbitrale, un attacco non dato, lì però Alice era in vantaggio e non doveva disunirsi e invece ha fatto rientrare l'avversaria. Poi quando si è portata sul 14-13 ha avuto fretta e purtroppo l'assalto se ne è andato". Sono le parole del presidente della Federscherma, Paolo Azzi, dopo la doppia delusione della scherma azzurra con le due sconfitte per il bronzo di Alice Volpi nel fioretto e Andrea Santarelli nella spada.

"Santarelli ha fatto una gara bellissima, purtroppo con avversari molto duri sin dal primo turno, e peccato anche lì. Due medaglie di legno non fanno piacere. Siamo competitivi ma abbiamo raccolto molto poco. Andiamo avanti, domani abbiamo altre gare importanti", ha aggiunto Azzi che sulle lacrime dell'azzurra Alice Volpi ha detto: "Lo capisco, ha fatto una buona gara, considerando anche che ci ha sfavorito il sorteggio, Alice è stata cambiata di posizione e si è scontrata poi con la Errigo, così abbiamo perso una carta importante. Prendiamone atto e spero ci sia una grande carica per la gara a squadre".