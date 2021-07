Covid: Renzi, 'serve commissione inchiesta, strano se non sono girate mazzette'**

25 luglio 2021 a

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Un paese civile fa una commissione di inchiesta sulla più grande ecatombe italiana e sulla centrale di acquisti per l'emergenza Covid. Se non sono girate mazzette c'è quasi da chiedersi perché. Noi non dobbiamo parlare di Cina, ma capire se qualcuno ha mangiato in Italia sulla pandemia”. Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato da Bruno Vespa nell'ambito del ciclo di eventi 'Incontro con i Leader' presso Masseria Li Reni a Manduria.