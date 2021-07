Tokyo 2020, Cito: "Dell'Aquila fantastico, merita questo oro"

24 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "Vito se la merita proprio, è un ragazzo fantastico che crede nello spirito olimpico. Ha fatto un quinquennio incredibile, con tanti sacrifici, primo fra tutti quello di aver lasciato casa in Puglia ed essersi trasferito a Roma per inseguire il suo sogno che adesso a coronato con pieno merito". Il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito, commenta così all'Adnkronos

"Oggi ha fatto un percorso incredibile -aggiunge Cito-. Ha sofferto tanto in finale con il tunisino anche perché in finale si aspettava di incontrare il coreano che invece è uscito in semifinale. Ci ha messo un po' a prendergli le misure ma poi ha vinto alla grande. Ora non vogliamo fermarci qui, aspettatevi ancora qualcosa di buono dal taekwondo italiano a Tokyo".