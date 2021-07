Olimpiadi: Vezzali a Petrucci su pubblico, 'spero si possa arrivare a percentuali maggiori'

24 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Prima di partire avevo lasciato alla cabina di regia la mia proposta del 75% di capienza per gli impianti all'aperto e del 50% al chiuso. La percentuale che è venuta poi fuori è stata poi del 50% e del 25% ma mi auguro che sia un punto di partenza. Sono certa che con le vaccinazioni e situazione epidemiologica permettendo si potrà arrivare a delle percentuali maggiori". Lo ha detto la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, parlando al suo arrivo a Casa Italia a Tokyo sull'apertura di stadi e palazzetti al pubblico. "Petrucci arrabbiato con il Cts? Le decisioni credo siano state prese in maniera molto accurata, tenendo in considerazione anche l'evolversi del momento, dei contagi giornalieri e bisogna essere molto cauti, il virus ancora c'è e circola. In questa ottica credo che la prudenza sia molto importante e poi se la situazione dovesse migliorare credo che si possano fare altri ragionamenti", ha aggiunto la Vezzali rispondendo al numero uno della Federbasket.