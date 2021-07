FI: Carfagna, 'per anni inseguiti i sovranisti, oggi finalmente vedo ripensamenti'

24 luglio 2021 a

Roma, 24 lug (Adnkronos) - Nel centrodestra "la gara per la primogenitura tra Salvini e Meloni rischia di trasformarsi in uno stress test quotidiano. Il centrodestra dove sono cresciuta, guidato da Berlusconi, trasformava le differenze e la competizione interna in valore aggiunto: chiunque aspiri a guidare la coalizione dovrebbe trovare quel tipo di equilibrio e generosità". Lo dice Mara Carfagna al Corriere della sera.

"Le rotture non converrebbero a nessuno, neanche alla Meloni. I sondaggi danno FdI primo partito, anche se di poco: rivendicare la guida del centrodestra e al tempo stesso sfasciare gli accordi del centrodestra sarebbe contraddittorio", spiega la ministra del Sud a proposito dell'unità del centrodestra.

Sui malumori in FI per uno schiacciamento sulla Lega, Carfagna dice: "È un'osservazione che ho rivolto al partito per tre anni, contestando l'inseguimento delle posizioni sovraniste che ci ha fatto perdere consenso ovunque. Oggi vedo finalmente ripensamenti: la linea tenuta da tutta FI sui vaccini ne è l'esempio più vistoso. Spero che questa nuova posizione metta radici, che si abbia il coraggio di cambiare passo una volta per tutte".