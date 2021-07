Calcio: Gollini lascia l'Atalanta, va al Tottenhan in prestito con diritto di riscatto

24 luglio 2021 a

Londra, 24 lug. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Tottenham; il portiere lascia l'Atalanta, in prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato. "Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere permanente il trasferimento. L'accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale".