Basket: Petrucci, 'pubblico in impianti? Chiesto minimo 50%, Cts deve spiegare, ce l'ho con loro'

24 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Il pubblico nei palazzetti al chiuso? Siamo dispiaciuti, i risultati sono quelli che contano, a noi non serve l'annuncio. Noi abbiamo chiesto minimo il 50%, non è possibile e non è credibile che in impianti come Milano, di 13mila spettatori, non ci possa essere il 50% di spettatori, con il green pass e il distanziamento. Queste battute che si fanno, il 75%, il 50% e il 25%, all'aperto, al coperto..., perché? Non riesco a capirlo. Il Cts dovrà dare una spiegazione qualche volta o no? Io ce l'ho con loro. Se loro ce l'hanno con me ne prendo atto, forse non sanno nemmeno che esisto". Lo ha detto il presidente della federbasket Gianni Petrucci all'Adnkronos, da Casa Italia a Tokyo dopo la proposta del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all'aperto ed il 50% per quelli al chiuso. Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso. "Parlare oggi con la Vezzali qui a Tokyo? Non so se parla con me, io dico quello che penso e lei lo stesso", ha aggiunto Petrucci.