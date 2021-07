Olimpiadi: emozione Samele, lacrime e gioia nel collegamento video con la famiglia**

24 luglio 2021 a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Lacrime e gioia per la medaglia d'argento nella sciabola individuale ai Giochi di Tokyo 2020, Luigi Samele. L'azzurro in collegamento con la 'dark room' di Casa Italia ha ricevuto, la sorpresa di un collegamento video in diretta con la sua famiglia, si è commosso fino alle lacrime ed ha gioito mostrando la medaglia d'argento. "Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica", ha detto Samele rivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno risposto ti aspettiamo con gli spaghetti con le vongole.