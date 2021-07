Olimpiadi: Egonu, 'arriviamo bene a Tokyo, faremo grandi cose'

23 luglio 2021 a

Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - "Arriviamo bene a queste Olimpiadi, le sensazioni sono tutte positive, abbiamo lavorato per due mesi, abbiamo spinto e stiamo ancora spingendo, siamo ancora un po' appesantite, ma la testa c'è, la determinazione e la voglia di fare anche, e sono convinta che faremo grandi cose e ci divertiremo un sacco". Lo ha detto l'azzurra della pallavolo Paola Egonu che sarà uno dei portabandiera olimpica questa sera alla Cerimonia dei Giochi di Tokyo 2020. "Abbiamo vissuto in modo molto positivo la preparazione a questo evento, credo che siamo maturate tutte molto, sappiamo di essere qui per uno obbiettivo unico. Abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione delle nostre compagne ed è molto bello lavorare così. Non vediamo l'ora che inizi tutto, ora possiamo solo divertirci", ha concluso la pallavolista azzurra.