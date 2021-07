Israele: colloquio tra Bennett e erede al trono Emirati, focus su rapporti (2)

23 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha confermato il colloquio, sostenendo che i due leader "hanno discusso delle relazioni tra i due paesi e dei modi per migliorarle, oltre a una serie di questioni regionali e internazionali".

"Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan si è anche congratulato con Sua Eccellenza per aver assunto la carica di primo ministro di Israele, esprimendo la sua aspirazione a lavorare insieme per la pace, la stabilità e lo sviluppo a beneficio della regione, di tutti i suoi popoli e del mondo in generale ", si legge nel comunicato.