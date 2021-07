Covid: Mazzeo, 'Con le vaccinazioni e il green pass obbligatorio eviteremo nuove chiusure'

23 luglio 2021 a

a

a

Firenze, 23 lug. - (Adnkronos) - "11mila prenotazioni oggi in Toscana, oltre 46 mila da lunedì. Ad agosto nella nostra regione arriveranno 820mila dosi di vaccino. Sono state appena aggiunte anche nuove disponibilità di vaccini Pfizer per la fascia 12-59 con somministrazione della prima dose dal 26 luglio al 1 agosto. La campagna vaccinale sta funzionando, anche oggi non ci sono stati decessi, son diminuiti i ricoveri in terapia intensiva (12, ieri erano 13) e il tasso di occupazione è al 2,69% (il limite per rimanere in zona bianca è al 10%) e nonostante i casi siano triplicati in una settimana, i ricoveri leggermente arrivando a quota 86, 1,71% il tasso di occupazione (la zona gialla scatta quando viene superato il 15%). Con le vaccinazioni e il green pass obbligatorio eviteremo nuove chiusure, proteggeremo la ripresa economica e faremo di tutto per tornare in presenza a scuola a settembre". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.