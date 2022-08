Toscana: Mazzeo, 'in vetta nella classifica del mare pulito'

22 luglio 2021 a

Firenze, 22 lug. - (Adnkronos) - "La Toscana in vetta nella classifica del mare pulito. Secondo le analisi del Sistema nazionale di protezione ambientale, il 98,5% delle acque toscane ha ricevuto valutazioni eccellenti (0,7% buona e 0,7% sufficiente). La Toscana è la seconda regione in Italia per la qualità delle acque. Un risultato importante di cui andiamo fieri, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista turistico. Ora non ci resta che testare con un bel bagno la bellezza delle nostre coste". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.