Sanità: Moratti, 'con riforma Regione Lombardia tempi certi e forti investimenti'

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - "La nostra attenzione va alla cura della persona, rafforzando l'attività territoriale. L'obiettivo è accompagnarla nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione. Ciò deve avvenire in un percorso qualificato che non preveda vuoti". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa in cui è stata presentata la proposta di revisione della Legge regionale 23/2015 approvata in giunta. Un documento che Letizia Moratti ha definito: "un'altra tappa fondamentale nella revisione della legge vigente".

"Il risultato - ha aggiunto Letizia Moratti - giunge dopo un percorso approfondito, di confronto e di dialogo. Ringrazio il presidente Fontana per il sostegno che mi ha sempre garantito. Ma anche il presidente della Commissione, Emanuele Monti, per il lavoro svolto in Consiglio, per l'ascolto dei consiglieri regionali e di decine di stakeholder e relatori. Tutti hanno contribuito ad arricchire il percorso della legge".