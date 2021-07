Olimpiadi: Naruhito a Bach, 'per niente semplice organizzare Giochi'

22 luglio 2021 a

Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - Organizzare i Giochi "è stato un obiettivo per niente facile". Lo ha detto l'imperatore del Giappone, Naruhito, rivolgendosi al presidente del Cio, Thomas Bach. La gestione dei Giochi - ha detto Naruhito in inglese a Bach secondo quanto riporta Kyodo News- prendendo al tempo stesso tutte le possibili misure contro il Covid-19, è stato un compito per niente facile. Vorrei rendere omaggio a tutti quelli che hanno partecipato a questa gestione per i loro sforzi nei vari siti".