Olimpiadi: basket, primo allenamento per gli azzurri alla Saitama Arena (3)

(Adnkronos) - Quasi pronte anche le ragazze della Nazionale 3x3 femminile: l'esordio è previsto per sabato 24 luglio all'Aomi Urban Sports Park con il doppio impegno contro Mongolia e Francia.

“Sono molto contenta – ha commentato la capitana delle Azzurre Rae Lin D'Alie – come tutto il resto della squadra, perché stiamo preparando bene il nostro esordio. Il Villaggio ci trasmette ulteriore energia. Non vediamo l'ora di entrare nella competizione, questi cinque giorni voleranno e saranno ricordati da noi per tutta la vita: ecco perché vogliamo fare qualcosa di speciale, con lo stesso spirito messo in campo a Debrecen e che ci ha portato fin qui".

"Cosa ci aspettiamo da questo torneo? – si chiede coach Andrea Capobianco – Di giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, di non lasciare nulla di intentato in una competizione che può capitare anche una sola volta nella vita. Questo dobbiamo chiedere a noi stessi, poi a fine partita guarderemo il punteggio e faremo i complimenti a chi eventualmente è stato più forte di noi. Il 3x3 è un gioco esaltante, che propone emozioni continue e sempre diverse”.