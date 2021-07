Olimpiadi: basket, primo allenamento per gli azzurri alla Saitama Arena (2)

22 luglio 2021 a

(Adnkronos) - “Domani – continua Ricci – ci attende la cerimonia di inaugurazione e credo che sarà un momento destinato a rimanere indelebile nei nostri ricordi. Ci stiamo allenando bene, l'intensità è quella giusta e le gambe stanno tornando quelle di Belgrado. Ci attende un esordio molto difficile ma sono certo che ci arriveremo pronti".

Marco Spissu invece ha fatto il suo debutto in Azzurro a febbraio 2020 nella vittoria della Nazionale a Napoli contro la Russia. Per via della pandemia sembra passata una vita ma in realtà è trascorso poco più di un anno. In appena 12 presenze, il playmaker sardo ha ottenuto una qualificazione europea (anche se l'Italia ha gareggiato da fuori classifica essendo uno dei Paesi ospitanti dell'EuroBasket 2022 con il girone di Milano) e la storica qualificazione olimpica. Niente male davvero: “Incredibile – ha detto – un domani realizzeremo tutti dove siamo realmente. Intanto non sto nella pelle per quando ci sarà la cerimonia di apertura. Qui al Villaggio si vive un'atmosfera incredibile e non sai dove girarti perché ci sono atlete ed atleti che vengono da ogni parte del mondo e che praticano tutte le discipline. Una cosa del genere non so dove altro si possa vivere. Oggi primo allenamento alla Saitama Super Arena, dove poi giocheremo tutte le partite: un impianto da fantascienza, enorme e organizzato a meraviglia. Non vediamo l'ora di giocarci. Manca ancora un po' e fino a domenica studieremo i nostri avversari nei dettagli. Di certo non sarà semplice. Per il momento ci concentriamo su noi stessi”.