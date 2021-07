Milano: Mascaretti (Fdi), 'animali tumulati con persone è segno di civiltà'

22 luglio 2021 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - "Sono davvero soddisfatto per questo risultato che rappresenta un vero e proprio segno di civiltà: i nostri amici animali sono infatti membri delle famiglie a tutti gli effetti, sono come dei figli a quattro zampe e il desiderio di averli con sé per l'eternità accomuna tante persone". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano, dopo l'approvazione della proposta di delibera della giunta contenente le modifiche al regolamento dei servizi funebri e cimiteriali, che prevede la possibilità che le ceneri degli animali d'affezione possano essere tumulate nello stesso manufatto in cui è sepolto il defunto

"Ora è importante destinare dei fondi alle associazioni animaliste per adottare e prendersi cura dei cani e gatti rimasti senza nessuno che si prenda cura di loro a causa della pandemia", aggiunge.