Milano: assessore Maran, 'Bernardo mai stato a Rogoredo prima di ieri, gioca con quartiere'

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - "Sostenere come fa il candidato Bernardo che a Rogoredo non ci sono risultati significa non essere mai stati a Rogoredo prima di ieri". Lo scrive l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran sulla sua pagina Facebook. "Il che non vuol dire che sia finita e che non si debba andare a recuperare quelle situazioni di spaccio e consumo che esistono ancora lungo i binari ferroviari. Significa proprio che non ha idea di cosa sia significato lavorare per rendere quel parco un posto vivibile e frequentato".

Inoltre, continua, "significa per di più giocare ancora con la reputazione di un quartiere che sta facendo di tutto per uscire dalla reputazione legata a quello che fu boschetto della droga e che oggi è uno spazio restituito ai cittadini grazie al prezioso lavoro dei residenti, delle associazioni a cominciare da Italia Nostra, dalle forze dell'ordine"