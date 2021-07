Giustizia: Draghi, 'semestre bianco? Non è con minacce che si fanno riforme'

22 luglio 2021 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Chiedere la fiducia può avere delle conseguenze diverse prima del semestre bianco o durante il semestre bianco, ma la diversità è molto sopravvalutata. Chiederla cinque o sei giorni prima è come chiederla durante, perché i tempi per organizzare una consultazione elettorale non ci sarebbero comunque. Non è con una minaccia di questo tipo che si fa una riforma così complessa. Una riforma come quella della giustizia deve essere condivisa ma non è giusto minacciare un evento, la consultazione elettorale, se non la si approva". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.