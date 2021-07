22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Negli stadi e ai concerti solo con green pass, ma sono ancora "in via di definizione le soglie di riempimento, non abbiamo sciolto il nodo in cabina di regia". Lo dicono fonti di governo all'Adnkronos, a stretto giro dal termine della riunione.