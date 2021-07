22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'estate è già serena e vogliamo resti tale: il certificato verde è uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di non trovarsi fra persone contagiose. E' una misura che da' serenità e non che la toglie". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.