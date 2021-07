22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Tamponi gratis per gli undere 18, a prezzi calmierati per chi -a causa di alcune patologie o perché in stato di gravidanza- non può vaccinarsi. E' una delle proposte avanzate in cabina di regia dal capodelegazione M5S Stefano Patuanelli. La proposta, a quanto apprende l'Adnkronos, è in queste ore in corso di valutazione, si stanno verificando i costi economici per poter eventualmente dare il via libera.