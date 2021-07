22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - In palestra solo se muniti di green pass, a partire dal prossimo 5 agosto. Senza 'passaporto vaccinale' si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. A quanto apprende l'Adnkronos, è questa una delle decisioni assunte dalla cabina di regia col premier Mario Draghi, e che dovrebbe essere licenziata dal Consiglio dei ministri in programma alle 17 ma non ancora iniziato.