Chatbot e Ai, é 'conversare' il nuovo trend dell'e-commerce

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Conversare". E' questa la parola d'ordine del nuovo corso delcommercio via internet, un trend che gli esperti di marketing del futuro hanno ribattezzato "commercio conversazionale". Whatsapp, chatbot e link di pagamento saranno infatti i nuovi strumenti di vendita e a parlare sono i numeri. Stando ai dati 2021 di TechJury.net, infatti, solo gli Sms hanno un tasso di risposta del 209% più alto rispetto alle tradizionale chiamate, alle e-mail o a Facebook e ben il 99,9% degli Sms in assoluto viene aperto.

In base alla ricerca "La conversazione al centro del customer journey", realizzata da PayPlug insieme a Transactionale e LiveHelp, dai dati é emerso che il 'conversazionale' si sta imponendo come strategia marketing del futuro per il mondo dell'e-commerce. E sono già 31,7 milioni gli italiani che utilizzano Internet nel processo di acquisto e che si aspettano un servizio clienti efficace. Inoltre ogni conversazione online può concludersi con una vendita grazie a nuove soluzioni di pagamento, come per esempio il Pay-by-link.

"Il commercio 'conversazionale' rappresenta un'opportunità per i brand che possono da una parte offrire un'esperienza di acquisto personalizzata - dal servizio clienti alla conclusione dell'ordine - dall'altra distinguersi dalle grandi piattaforme di e-commerce ed in questo percorso il pagamento rappresenta un momento cruciale per accompagnare il cliente nella vendita" spiega Gloria Ferrante, Marketing Manager Italia di PayPlug, l'azienda che ha ideato la prima soluzione di pagamento online pensata e concepita al 100% per le Pmi.