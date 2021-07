Calcio: Gollini, 'difficile lasciare l'Atalanta, Tottenham opportunità migliore per me'

22 luglio 2021 a

a

a

Milano, 22 lug. - (Adnkronos) - "Sono molto felice, anche se è difficile lasciare la mia seconda casa, ringrazio Bergamo e i tifosi, mi sono sentito molto amato e quello che abbiamo fatto resterà nella storia. Sono grato al Tottenham per questa opportunità, non vedo l'ora di cominciare". Così Pierluigi Gollini parlando con la stampa all'aeroporto di Linate prima di imbarcarsi per Londra dove domani firmerà per il Tottenham.

"C'era la possibilità anche di restare in Italia ma il Tottenham era l'opportunità migliore e sinceramente era difficile vestire una maglia diversa da quella dell'Atalanta subito -aggiunge Gollini-. Addio dovuto a Gasperini? Ci sarà tempo poi per parlare di tutto. Giocarsi il posto con Lloris? È un campione del mondo, massimo rispetto per lui, per me è un onore confrontarmi con lui. Il mondiale? È sempre un obiettivo".