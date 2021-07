Calcio: Antognoni, 'dispiace aver lasciato Fiorentina ma amore resterà sempre'

22 luglio 2021 a

a

a

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Mi spiace ma solo per i fiorentini, per i tifosi e per i giocatori viola che mi hanno dimostrato affetto tramite i social. Per me il dispiacere è solo quello di aver lasciato la Fiorentina. Le soddisfazioni maggiori vengono dall'affetto dei tifosi, non da quello che succede nella vita. L'amore resterà sempre”. Così Giancarlo Antognoni, ai microfoni di Italia7, torna sul suo addio alla società gigliata.