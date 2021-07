Amato: magistrato scomparso a processo trattativa raccontò 'cacciato da Dap per mio rigore con mafiosi'

22 luglio 2021 a

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - "Ecco come, nel 1993, fui cacciato dal Dap, perché sostenevo una politica carceraria di rigore verso i boss mafiosi". Era il 3 febbraio del 2015, quando Nicolò Amato, ex capo del Dap, morto nella notte, depose al processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Per ore, parlando alla Corte d'assise di Palermo, raccontò che dietro al suo allontanamento dalla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a giugno del '93, ci sarebbe stato un disegno preciso: togliere di mezzo chi come lui, dopo le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio, aveva sostenuto attraverso il 41 bis una politica carceraria molto rigorosa per gli uomini d'onore. Secondo la tesi di Amato, tra i personaggi che si sarebbero opposti alla sua linea e che l'avrebbero allontanato dal Dap, ci sarebbe stato l'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e l'ex capo della polizia Vincenzo Parisi.

“Dopo la strage di Capaci concordammo con l'allora ministro della Giustizia Claudio Martelli di reagire nel modo più duro possibile dando alla mafia non solo una risposta politica, ma anche emotiva”, aveva raccontato Amato alla corte d'assise, in trasferta nel bunker di Rebibbia per ascoltare una serie di testimoni. “Martelli mi disse ‘Dammi il modo di fare un atto politico significativo'. Io chiamai la direttrice del carcere Ucciardone e individuammo i 55 detenuti più pericolosi da trasferire. Li portammo a Pianosa e gli applicammo il carcere duro”, aveva detto Amato in aula. Dopo alcuni giorni in due tranches si decise lo stesso provvedimento prima per 532 detenuti, poi per altri 567. Ma le scelte di Amato, sostenute politicamente da Martelli, ebbero, secondo il teste, uno stop con l'arrivo di Giovanni Conso in via Arenula. Amato aveva parlato di un Guardasigilli molto preoccupato del parere di Mancino e di un Vincenzo Parisi, allora capo della polizia, contrario alle strette carcerarie fino ad allora sostenute.

“Incontrai il segretario generale del Quirinale Gaetano Gifuni qualche giorno prima del mio allontanamento dal Dap e lui mi disse che il presidente della Repubblica aveva deciso così e che entro una settimana me ne dovevo andare”, aveva ricordato Amato, che subito dopo quel “licenziamento” andò a parlare con Conso. “Il Guardasigilli non mi diede alcuna spiegazione. Mi disse che si trattava di un normale avvicendamento”. Secondo Amato il suo allontanamento è legato alla lettera di minacce inviata poco prima a Scalfaro: era firmata da sedicenti familiari di detenuti e lamentava la durezza del regime carcerario sotto la sua gestione. In quella missiva Amato era definito “il dittatore”, ma il diretto interessato non venne mai informato dell'arrivo di quella lettera. “Conteneva gravissime minacce a me, ma non mi fu detto nulla. Ne seppi l'esistenza dopo tempo. Se me ne avessero parlato, avrebbero dovuto dirmi se ero d'accordo a un alleggerimento del regime di 41 bis e io avrei risposto di no. Ma a quel punto non avrebbero mai potuto giustificare la mia rimozione”. Dopo l'allontanamento di Amato, il capo dello Stato Scalfaro affidò la gestione del Dap ad Adalberto Capriotti e a Francesco Di Maggio.