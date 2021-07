Voghera: M5S, 'c'è magistratura, Lega stia al suo posto'

21 luglio 2021 a

a

a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto ieri sera a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dalle autorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell'accaduto non è questione di competenza del Carroccio". Così fonti del Movimento 5 Stelle, mentre Matteo Salvini, in queste ore, parla di "legittima difesa" riguardo all'assessore leghista alla sicurezza che ha sparato in piazza uccidendo un marocchino di 39 anni.