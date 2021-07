Verona, anziana uccisa in casa: arrestato il figlio

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato il figlio 52enne dell'anziana trovata questa mattina in casa, uccisa a coltellate. All'esito degli accertamenti eseguiti questa mattina, nonché delle risultanze investigative e delle incongruenze rilevate in sede di interrogatorio, alle ore 18.30 su ordine del pm Federica Ormanni, i Carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'uomo per l'omicidio della madre 80enne. I dettagli della vicenda saranno resi noti nei prossimi giorni dopo l'interrogatorio di garanzia e l'udienza di convalida del Gip.