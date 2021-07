Scuola Zincani: corso di preparazione per il Concorso di Magistratura

21 luglio 2021 a

Bologna, 21/07/2021 - Concluse da poco le prove scritte per il concorso di magistrato ordinario, risulta sempre più evidente quanto risulti vincente scegliere una preparazione adeguata e sviluppata con metodo che permetta di affrontare al meglio questi concorsi complessi e impegnativi.

È prossimo il bando per il 2022 per diventare magistrato: per la prima volta da diverso tempo il governo ha annunciato due concorsi per uditore giudiziario nello stesso anno. Per rispondere al meglio all'esigenza di prepararsi a entrambi i concorsi, Formazione Giuridica Scuola Zincani ha elaborato un'unica proposta grazie alla quale sarà possibile esplorare nella teoria e nella pratica con una formula weekend tutte le questioni giuridiche più importanti del 2021 e del 2022. Il corso è stato strutturato per essere autoportante per tutti coloro che già possiedono una base istituzionale delle tre materie.

È possibile affiancare a questo, il percorso Istituti e Principi nelle tre materie che si terrà ogni venerdì pomeriggio oppure on demand (come dove e quando vuoi) per quanti non avessero la dovuta confidenza con alcune delle aree istituzionali o avessero ricordi arrugginiti. In soli nove mesi la preparazione individuale avrà il livello necessario per diventare magistrato. Le aule, a numero chiuso, avranno l'assistenza face to face del dott. Vito Zincani.

Formazione Giuridica ha pensato anche a specifici percorsi dedicati ai futuri avvocati che desiderano acquisire una formazione stabile e una sicurezza nella materia giuridica che continua nella vita professionale e che diventerà uno strumento imprescindibile per affrontare ogni nuova sfida.

Ogni programma, sia di avvocatura che di magistratura, risponde alle specifiche esigenze individuali del singolo studente, in modo da accompagnarlo in un percorso completo e approfondito che gli consenta di acquisire gli strumenti pratici per rapportarsi in modo critico a ogni traccia d'esame e individuare le questioni giuridiche. Grazie a Desiderio, la piattaforma di e-learning creata ad-hoc e copyright esclusivo di Formazione Giuridica, a tutti i corsisti è consentito l'accesso a materiali, dispense e integrazioni esclusivi che ottimizzano i tempi di studio

Il dedito lavoro del gruppo Zincani per la formazione di avvocati e magistrati viene premiato dai numeri: 1000 Magistrati formati e oggi in servizio, oltre 20.000 aspiranti avvocati di cui l'84% promossi.

A proposito di Formazione Giuridica Scuola Zincani

Nata a Bologna nel 1956 come centro di alta formazione, Formazione Giuridica Scuola Zincani è nata da un'idea dell'Avv. Marco Zincani, avvocato patrocinatore in Cassazione, docente e formatore, autore di oltre quattrocento contributi giuridici. I corsi proposti da Formazione Giuridica hanno l'obiettivo di formare giuristi completi e trasversali.

Al fine di promuovere l'approfondimento dei temi del diritto, ogni percorso è accompagnato da una collana a firma unica che, con taglio metodologico e linguaggio tecnico, ripercorre la storia normativa. Tra i partners di Formazione Giuridica spiccano, tra gli altri, Elsa Italia – the European Law Students' Association, la sezione nazionale della più grande associazione indipendente e no profit al mondo di studenti e neolaureati in Giurisprudenza e materie affini, e numerose libreriegiuridiche.

