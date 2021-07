Olimpiadi: tiro a volo, britannica Hill positiva al Covid e salta i Giochi

21 luglio 2021 a

Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - La britannica Amber Hill, avversaria delle azzurre Diana Bacosi e Chiara Cainero per l'oro nello skeet e numero 1 del ranking, è risultata positiva al test Covid prima della partenza per Tokyo e dovrà rinunciare ai Giochi. Lo ha annunciato la stessa 23enne inglese con un post su Instagram: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamenti e preparazione, sono assolutamente devastata”.