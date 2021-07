Iris Buttinoni nuova Responsabile Marketing e Comunicazione Esterna di LSCT

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - La Spezia Container Terminal, Società del Gruppo Contship Italia ha chiamato Iris Buttinoni a far parte della squadra a diretto riporto del CEO Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali.

La Spezia, 21 luglio 2021- Iris Buttinoni (39 anni) ha ricoperto negli ultimi otto anni il ruolo di Head of Consumer Marketing Italy per Costa Crociere S.p.A. e vanta una consolidata esperienza nell'area marketing e comunicazione maturata grazie al percorso in diverse multinazionali in Italia e all'estero.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Iris, con lei guadagniamo una professionista riconosciuta del settore che darà un grande contributo determinante per lo sviluppo della strategia di marketing e comunicazione di tutto il gruppo Contship Italia” sottolinea il CEO Alfredo Scalisi.

Contship Italia, Contship Italia S.p.A. è la holding del Gruppo Contship, operatore indipendente che gestisce terminal container marittimi e ferroviari, offrendo una vasta gamma di servizi intermodali a valore aggiunto. Il Gruppo opera nei terminal container italiani di La Spezia, Ravenna, Salerno e a Tangeri, in Marocco. Contship Italia gestisce anche il terminal intermodale di Milano-Melzo, che funge da hub ferroviario per i porti gateway di La Spezia e Ravenna, offrendo attività di cross docking per volumi continentali unitizzati. Il Gruppo Contship Italia è parte di Eurokai GmbH Co. KGaA.