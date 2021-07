Covid: Oms, variante Delta in 124 Paesi, +13 in 7 giorni

21 luglio 2021 a

Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Corre la variante Delta (ex indiana) di Sars-CoV-2, segnalata ormai in 124 Paesi, territori o aree a livello globale, 13 in più in 7 giorni. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo report settimanale sull'andamento della pandemia di Covid-19.

La variante Alfa o 'inglese' è stata registrata in 180 Paesi (6 nuovi) - si legge nel rapporto Oms - la Beta o 'sudafricana' in 130 (7 in più), la Gamma o 'brasiliana' in 78 (3 nuovi).