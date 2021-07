Covid Francia, da oggi pass sanitario per musei e cinema

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Entra in vigore oggi in Francia il nuovo pass sanitario per accedere a musei, cinema e parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o di essere in possesso di un test Covid negativo. L'Assemblea nazionale si appresta ora a discutere l'estensione del pass anche per l'accesso a bar, ristoranti e centri commerciali da agosto.

L'entrata in vigore del pass giunge all'indomani dell'annuncio da parte del ministro della Salute, Olivier Véran, di 18mila casi di Covid in 24 ore, rispetto ai poco meno di 7mila casi della scorsa settimana. Si tratta di un incremento del 150% delle infezioni, dovuto alla diffusione della variante Delta del virus.

L'introduzione del pass sanitario ha suscitato forti proteste in Francia, dove durante lo scorso fine settimana numerosi centri vaccinali sono stati vandalizzati dai manifestanti. Al momento, circa il 55% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid, mentre il 42% è completamente vaccinato.