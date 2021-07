Cannes 2021, Nanni Moretti: "Invecchiato di colpo"

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Nanni Moretti non ha preso bene la mancata considerazione del suo film 'Tre Piani' a Cannes. E, in un post su Instagram, polemizza usando l'ironia. Il regista pubblica una sua foto con lo sguardo eloquente, così come il messaggio: "Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro". Il riferimento di Moretti è al film vincitore della Palma d'oro, 'Titane', della francese Julia Ducournau.