~ Scambio culturale internazionale attraverso le foto e i video pubblicati da #journalone ~

TOKYO, 20 luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'Ufficio centrale della segreteria di gabinetto per la promozione delle Olimpiadi e Paralimpiadi ha avviato il "Progetto di incoraggiamento reciproco Italia×Giappone" nelle località che faranno da città ospitanti per l'Italia (Sendai, Fujieda, Gotemba e Yakage) e dove sarà svolto uno scambio culturale con gli italiani. Periodo di svolgimento: 11 giugno 2021 - 5 settembre 2021

[Dettagli]

Stiamo pubblicando su Instagram le foto dei cittadini delle quattro città ospitanti che sostengono gli atleti italiani. Siamo alla ricerca di tutti quegli italiani che vorranno rispondere a loro volta con delle foto.

[Modalità di partecipazione]

1. Seguire Journal-ONE con il proprio account su Instagram2. Scattare una foto o girare un video3. Lasciare un commento ai giapponesi e taggare #journalone*Se le vostre foto verranno pubblicate dall'account di Journal-ONE, verrete contattati tramite messaggio privato.

[Background del progetto]

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo le città ospitanti erano pronte ad avviare un duraturo scambio culturale a tema sportivo, culturale, economico ed alto ancora. Tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19 queste attività di scambio culturale sono state via via annullate. Nonostante ciò volevamo fare qualcosa a riguardo ed è così che abbiamo lanciato questo progetto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554984/image.jpg