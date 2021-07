Olimpiadi: Spigarelli (ct Tiro con l'Arco), 'c'è caldo e umidità ma potrebbe essere fattore positivo' (2)

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Poi Spigarelli si sofferma su come gli azzurri stanno vivendo l'avvicinarsi della competizione: "Le ragazze sono serene e stanno lavorando bene. Le atlete che vivono per la prima volta l'esperienza olimpica stanno vivendo con particolare entusiasmo la loro presenza al Villaggio. Per quanto riguarda gli allenamenti stanno tirando bene, hanno recuperato il fuso orario e in particolare oggi, quando hanno avuto la possibilità di sondare il campo delle eliminatorie e delle finali, hanno ritrovato i loro normali standard di prestazione. Se proseguiranno così, potremo ritenerci soddisfatti".

"Per quanto riguarda Mauro Nespoli, anche lui ha fatto un ottimo lavoro per l'assorbimento del fuso orario, sta tirando seguendo i ritmi di gara, seguito attentamente dal coach Matteo Bisiani. Anche da lui ci aspettiamo delle ottime prestazioni. Al momento naturalmente è prematuro fare qualsiasi pronostico in vista delle 72 frecce di ranking round di venerdì ma, nel complesso, sono fiducioso", conclude Spigarelli.