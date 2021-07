Motomondiale: Ktm, Pedrosa correrà in Austria come wild-card

20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Dani Pedrosa correrà il Gp di Stiria, in programma il prossimo 8 agosto, come wildcard. Il collaudatore spagnolo della Ktm sarà in sella a una RC16 del team austriaco. Il 35enne catalano si è ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell'arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018. Per 11 stagioni su 13 Pedrosa ha terminato nelle prime cinque posizioni della classifica del Campionato MotoGP e per tre volte si è laureato vicecampione del mondo. Lo spagnolo ha corso il suo ultimo Gran Premio quasi 1000 giorni fa al Circuit Ricardo Tormo di Valencia dove alla bandiera a scacchi ha portato a casa un quinto posto.

“È stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall'inizio con Ktm in MotoGP come anche poter condividere la mia esperienza con loro -ha dichiarato Pedrosa-. Passo dopo passo abbiamo fatto il meglio che potevamo e ora è di nuovo interessante tornare a correre in gara dal momento che ti dà una prospettiva diversa rispetto a un test normale. È passato molto tempo dalla mia ultima gara e ovviamente la mentalità per un Gran Premio è molto diversa da quella di un test. Il mio obiettivo per il GP è quello di provare le cose che abbiamo sulla moto in una situazione di gara. Desidero capire le richieste che i vari piloti potranno avere nell'arco delle diverse sessioni come anche le caratteristiche tecniche. Guardando da casa posso percepire i miglioramenti sulle moto ma per caprine ancora di più sulla MotoGP™ moderna, sulle nuove tecnologie, su come correre e utilizzare le strategie contro gli altri scenderemo in pista sfruttando questa wildcard. È difficile dire quali siano le mie aspettative dopo un'assenza così lunga. Potrebbe essere tutta questione di fare uno ‘scatto' per entrare in mentalità gara oppure no ma proveremo a goderci il weekend al meglio”.