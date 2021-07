L'attesa è finita- Management Suite 1.1 di Peregrine Connect offre allarmi, sicurezza, gestione delle API, monitoraggio e pianificazione delle mansioni

20 luglio 2021 a

IRVINE, Calif., 20 luglio 2021 /Prnewswire/ -- L'applicazione principale API e la piattaforma di integrazione per il workflow di Peregrine Connect annuncia la Peregrine Connect Management Suite, il prossimo livello di eccellenza nel mercato dell'integrazione. Management Suite offre un portale web completo di prim'ordine che consente alle aziende di gestire e monitorare in modo sicuro tutti gli ambienti di implementazione di Neuron ESB, le risorse al loro interno e le applicazioni installate.

Management Suite è stato progettato per offrire ai clienti la massima trasparenza in tutte le soluzioni implementate e per monitorarle di conseguenza. Management Suite individua quando e dove sorge un problema critico per essere proattivi grazie ad allarmi immediati. Le funzionalità includono il controllo completo delle API e la pianificazione dei lavori secondo le preferenze dell'azienda. L'obiettivo di Peregrine Connect era quello di eliminare molti sviluppi, implementazioni e complessità operative incontrate in molti prodotti competitivi.

Gestione e monitoraggio di tutte le soluzioni implementate Management Suite si distingue soprattutto dagli altri concorrenti del settore per quanto riguarda la gestione quotidiana e il monitoraggio delle soluzioni implementate. Sia che questi ambienti vengano implementati sul posto o nel cloud, una volta che le risorse API gestite possono essere create e protette, i processi aziendali possono essere pianificati, gli allarmi possono essere operativi e approvati, il monitoraggio storico e in tempo reale può essere reso disponibile per le applicazioni implementate. I dashboard possono essere creati per un accesso rapido e facile alle funzioni più utilizzate. Management Suite offre alle aziende una visibilità più precisa delle metriche delle prestazioni attuali e storiche.

Funzionalità della soluzione avanzata Management Suite:

Contatti media: Peregrine Connect Lavoro: 949-613-4010 [email protected]

