Generali Italia: annuncia investimento di oltre 500 mln euro per nuovo modello Health&Welfare (2)

(Adnkronos) - Questo nel dettaglio il nuovo modello che ha come obiettivo quello di far costruire al cliente un percorso che evolve durante tutta la vita. Immagina Adesso amplia e aggiorna la playlist di protezione, prevenzione e assistenza per tutta la famiglia si arricchisce di nuove soluzioni per Salute&Benessere, con un unico contratto. Con Immagina Adesso Salute&Benessere il cliente attiva il proprio piano Salute personalizzato con tanti modi di stare bene in un'unica soluzione ricca di opzioni e servizi: check up, second opinion, accesso a network di eccellenza e rimborso via mobile. È inoltre previsto un servizio di orientamento e l'immediato accesso alle migliori cure di qualità con più protezione e coperture per cure oncologiche, dentarie e a vita intera. Il tutto con una formula accessibile sia in termini di prezzo, a partire da 15 Euro al mese, che di contatto con la rete specialisti attraverso canali digitali.

Comodamente dalla propria App o dall'area riservata sul sito, in completa autonomia, è possibile accedere alle strutture convenzionate a tariffe agevolate per visite specialistiche ed esami diagnostici. Sempre tramite la App e il sito si potrà effettuare la prenotazione della prestazione nella struttura e con il medico preferito, scegliendo in base al luogo, al costo della singola prestazione e alla propria disponibilità. È inoltre sempre a disposizione una centrale medica per entrare in contatto con personale altamente qualificato e preparato per l'assistenza medica da remoto 7/7 H24 in multicanalità (via telefono e video/chat). Prescrizione dei medicinali e visite di controllo dopo il tele-referto garantiscono una assistenza continua e completa sempre in modalità mobile.

Al via entro l'anno, un nuovo fondo di Private Equity che investe in strutture sanitarie per l'erogazione di cure con elevati standard qualitativi con un obiettivo da 400 milioni di euro. Il focus su sarà su laboratori, diagnostica, riabilitazione, retail pharma e servizi, salute digitale. Il fondo sarà gestito nell'ambito delle competenze specifiche nei Real Assets di Generali Investments.