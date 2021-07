Festival: torna Capalbio Libri, tra i protagonisti Edith Bruck, Teresa Ciabatti e Michele Santoro

20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Torna Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere che si svolge nel borgo maremmano arrivato quest'anno alla sua XV edizione in programma dal 27 luglio al 3 agosto: otto giorni ricchi di incontri, autori, lettori, libri, spazi di dibattito e condivisione. Anche per questa stagione Capalbio Libri si terrà a Borgo Carige, in Piazza della Repubblica, tutte le sere a partire dalle 19.30. Tranne il giorno di apertura in cui si inizierà alle ore 18.00 con una presentazione dedicata ai più piccoli.

Numerosi gli ospiti attesi e tanti i libri protagonisti di questo festival. Gli autori presenti sul palco di Capalbio Libri 2021: Andrea Albertini, Edith Bruck, Teresa Ciabatti, Giacomo D'Onofrio, Mimma Gaspari Golino, Francesca Levi, Daniela Morelli, Roberto Napoletano, Giovanna Pancheri, Lorenza Pieri, Paola Pilati, Alessandro Sallusti, Luca Ricci, Gabriele Romagnoli e Michele Santoro.

Confermati in questa edizione come relatori e ospiti, tra gli altri: Marco Alverà, AD di Snam, Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, Vincenzo Boccia, presidente dell'Università Luiss Guido Carli, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Angelo Cennamo, blogger (Telegraph Avenue), Furio Colombo, giornalista e scrittore, Piero Fassino, Nicoletta Picchio, curatrice della collana Bellissima – Luiss University Press.