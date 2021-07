Europei: stampa inglese, Shaw ha giocato tre partite con fratture alle costole

20 luglio 2021 a

Londra, 20 lug. - (Adnkronos) - Luke Shaw ha giocato le ultime tre partite dei campionati europei con alcune costole fratturate. Lo afferma il 'Telegraph' secondo cui l'esterno del Manchester United e della Nazionale inglese si è infortunato nel match degli ottavi di finale contro la Germania ed è sceso in campo contro Ucraina, Danimarca e Italia in non perfette condizioni. Nonostante questo è riuscito a servire tre assist e a segnare un gol nella finale contro gli azzurri.