Editoria: al via iscrizioni per '#Ioleggoperché', la nuova edizione dal 20 al 28 novembre (3)

(Adnkronos) - “Un libro è una chiave per conoscere ed esplorare nuovi mondi – ha sottolineato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - Immaginare paesaggi, persone, relazioni, stati d'animo è un esercizio per la mente, alla base della formazione culturale e dell'emancipazione dei giovani. Non solo, il libro ha anche un altro grande potere: quello di far sognare. E allora ragazze e ragazzi, leggete, leggete ovunque, il libro è come uno smartphone, a suo modo: vi porta in tanti mondi diversi, ti fa conoscere cose che non sai. E ha un vantaggio: non si scarica mai! Portate sempre un libro con voi: non sarete mai soli con un libro in mano. Quando siete a scuola, andate nelle vostre biblioteche, hanno bisogno della vostra curiosità: sfogliate i libri che trovate, confrontatevi, consigliatevi e discutete delle vostre letture. Anche questo è un modo per uscire dall'aridità sociale che ha portato la pandemia e da quella povertà educativa di cui dobbiamo spezzare il circolo vizioso. Ringrazio, quindi, di cuore l'AIE per l'iniziativa #ioleggoperché: rappresenta pienamente il patto educativo che deve esserci in ogni comunità. La sinergia tra scuola, istituzioni, associazioni e organizzazioni territoriali è determinante per il successo educativo di un Paese”.

Dal 20 luglio le scuole italiane (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) potranno iscriversi sulla piattaforma www.ioleggoperche.it, dal 27 luglio potranno farlo le librerie e a settembre potranno iniziare a stringere i gemellaggi tra loro.

#ioleggoperché è una iniziativa di Aie – Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore, dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con l'Associazione Italiana Biblioteche (Aib), l'Associazione Librai Italiani (Ali), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (Sil), con il supporto di Siae - Società Italiana Autori ed Editori, con il contributo di Pirelli e con il sostegno di Mediafriends e Rai per il Sociale.