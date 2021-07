Covid oggi Italia, 3.558 contagi e 10 morti: bollettino 20 luglio

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 3.558 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 20 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 10 morti che portano a 127.884 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 218.705 tamponi, l'indice positività è a 1,6%. In terapia intensiva si trovano 165 pazienti, 3 in più rispetto a ieri, con 11 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.194 (+6).

LOMBARDIA - Sono 407 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività si attesta all'1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di 12.175.439. I ricoveri in terapia intensiva sono 31 (+1) mentre i ricoverati in area non critica calano a 136 (-2). Dall'inizio della pandemia i decessi totali sono 33.810.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 153 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 45; Como: 7; Cremona: 7; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 15; Monza e Brianza: 48; Pavia: 10; Sondrio: 4; Varese: 46.

CAMPANIA - Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 luglio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano tre nuovi decessi. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 7.168 tamponi molecolari. Nelle ultime 48 ore in Campania è stato registrato un nuovo decesso, 2 i decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 13 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto al dato diffuso ieri, 184 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, +3 rispetto a ieri.

SARDEGNA - Sono 145 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 luglio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi regionale. Non si registrano morti. In ospedale ci sono 58 pazienti (+1 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.955, 15 i guariti in più. Sul territorio, dei 58.716 casi positivi complessivamente accertati, 15.837 (+83) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.986 (+29) nel Sud Sardegna, 5.235 (+7) a Oristano, 10.990 (+4) a Nuoro, 17.654 (+22) a Sassari.

LAZIO - Sono 681 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 557.

Oggi nel Lazio "su oltre 11mila tamponi (+55.118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 681 nuovi casi positivi (+247), 1 decesso (dato stabile), i ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%", spiega l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Sono 4.102 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 133 ricoverati, 28 in terapia intensiva e 3.941 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 338.039 e i morti 8.388, su un totale di 350.529 casi esaminati.

CALABRIA - Sono 33 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 luglio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.273 tamponi effettuati. Ci sono +20 guariti, +12 attualmente positivi, +16 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

TOSCANA - Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 246.336. Di questi 163 sono confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.102 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.052 tamponi molecolari e 5.335 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 4.921 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.335, +5,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). Sono 68.115 i casi complessivi ad oggi a Firenze (55 in più rispetto a ieri), 22.812 a Prato (16 in più), 23.153 a Pistoia (17 in più), 13.412 a Massa Carrara (11 in più), 24.942 a Lucca (26 in più), 29.403 a Pisa (14 in più), 17.624 a Livorno (3 in più), 22.994 ad Arezzo (7 in più), 14.012 a Siena (8 in più), 9.314 a Grosseto (12 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

PUGLIA - Sono 80 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.764 i tamponi per l'infezione effettuati, così ripartiti gli 80 nuovi casi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Ieri i nuovi casi erano 47 su 4.108 tamponi. I decessi rimangono fermi a 6.659. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test. Sono 245.889 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.808 (+81). I casi attualmente positivi sono 1.775 mentre ieri erano 1.776 (-1). I pazienti ricoverati sono 80 mentre ieri erano 76 (+4).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 254.323, così suddivisi: 95.413 nella provincia di Bari; 25.639 nella provincia di Bat; 19.916 nella provincia di Brindisi;45.280 nella provincia di Foggia; 27.253 nella provincia di Lecce; 39.616 nella provincia di Taranto;833 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

BASILICATA - Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 luglio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 669 tamponi molecolari, rende noto la task force regionale. Il tasso di positività è salito dall'1,8 per cento del precedente bollettino al 3,7%.

I lucani guariti o negativizzati sono 51. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 547. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.943 dosi. Finora sono 332.912 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,2 per cento) e 215.209 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 548.121. I residenti in Basilicata sono 553.254.

ABRUZZO - Sono 45 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.451. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.513.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.925 dimessi/guariti (+21 rispetto a ieri), mentre 20 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati, 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, 992 (+25 rispetto a ieri) in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.306 tamponi molecolari (1.232.928 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2.309 test antigenici (550.695). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0,97 per cento.

Del totale dei casi positivi, 19.194 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+8 rispetto a ieri), 19571 in provincia di Chieti (+8), 18.324 in provincia di Pescara (+20), 17.661 in provincia di Teramo (+8), 588 fuori regione (invariato) e 113 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.