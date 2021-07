Covid Lombardia oggi, 407 contagi: bollettino 20 luglio

20 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 407 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività si attesta all'1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di 12.175.439. I ricoveri in terapia intensiva sono 31 (+1) mentre i ricoverati in area non critica calano a 136 (-2). Dall'inizio della pandemia i decessi totali sono 33.810.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 153 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 45; Como: 7; Cremona: 7; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 15; Monza e Brianza: 48; Pavia: 10; Sondrio: 4; Varese: 46.