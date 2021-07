Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (5)

20 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Continua il progetto Sedici Modi di Dire Ciao realizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience per il contrasto alla povertà educativa minorile, grazie all'impresa sociale Con I Bambini e Fondazione Con il Sud. Dal 21 al 31 luglio, in contemporanea con le attività del festival, 50 ragazzi da Campania, Calabria, Sardegna, Basilicata e Veneto saranno protagonisti di laboratori e incontri.

Anche quest'anno saranno rispettati tutti i protocolli vigenti in materia di sicurezza. Distanziamento, controllo degli accessi e misurazione della temperatura, sanificazione degli ambienti, sedute personalizzate per i juror nelle sale, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico: sono solo alcune delle precauzioni messe in campo.