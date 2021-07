Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (3)

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il catalogo dedicato alle opere in concorso è consultabile qui: https://www.giffonifilmfestival.it/film-giffoni-edizione-2021.html Da quest'anno, inoltre, chi non sarà fisicamente presente a Giffoni, potrà accedere in streaming alla visione dei film in concorso con un abbonamento dedicato sulla piattaforma Mymovies al costo di 9.90 euro. Per ulteriori informazioni: https://www.mymovies.it/ondemand/giffoni/

Sette anteprime, sedici eventi speciali, oltre 120 ospiti, quindici innovatori nella sezione Dream Team e sette progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Questo è #Giffoni50Plus, non solo un programma, ma un progetto che vuole parlare a tutti, valorizzando sogni e speranze dei ragazzi e delle famiglie.

Un susseguirsi di emozioni per raccontare oltre 50 anni di storia del festival: è 'This is Giffoni', il docufilm realizzato in oltre otto mesi di lavorazione dal team della produzione e affidato a Fiorenzo Brancaccio che ne ha curato l'aspetto autoriale e il montaggio. Il lungometraggio sarà proiettato alle ore 11.30 in contemporanea nelle sale Truffaut, Lumière e Alberto Sordi. Alle ore 16.00, in Sala Blu, proiezione riservata ai ragazzi di 'Impact!.