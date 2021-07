Calcio: Luca Percassi, 'mercato? Pensiamo di ripartire dal nostro gruppo'

20 luglio 2021 a

Bergamo, 20 lug. - (Adnkronos) - "Tutti i giorni leggo nuovi nomi che ci accostano, alcuni figli di interessamenti ma ci tengo a ribadire che partiamo da una squadra fatta di ragazzi che ci hanno dato molto. I risultati fatti sono straordinari, partiamo da un grandissimo allenatore che per noi è la persona più importante del nostro progetto. Invece di parlare di tanti nomi, noi pensiamo di ripartire dal nostro gruppo che è fatto di ragazzi che ci hanno permesso di crescere moltissimo". Così il Ceo dell'Atalanta Luca Percassi in merito al mercato della società orobica.

"Questo è un mercato particolare per tanti motivi: la pandemia, gli Europei, per le difficoltà di vendere e comprare. Per noi è fondamentale dire grazie a chi ci ha permesso di essere qui oggi e farà parte del nostro progetto", aggiunge Percassi a margine della presentazione delle nuove divise.